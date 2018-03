Sabores do Brasil em degustação numa iniciativa da AIPA

A Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) organiza sábado a segunda edição dos Paladares do Mundo, evento gastronómico que divulgue os sabores dos países de origem dos imigrantes residentes no arquipélago, foi esta sexta-feira anunciado.

Uma nota de imprensa da AIPA adianta que “depois do sucesso da primeira edição, dos Paladares do Mundo, que reuniu, em janeiro, cerca de 100 pessoas, para um jantar angolano, a 2ª edição é dedicada aos sabores do Brasil”, a partir das 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa), no restaurante Cais da Sardinha, em Ponta Delgada, com uma ementa típica onde constam pratos típicos como a feijoada brasileira, picanha e ainda a tradicional caipirinha, entre outras iguarias.