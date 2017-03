Ryanair quer atrair passageiros na rota Ponta Delgada - Lisboa após saída da EasyJet

A companhia aérea de baixo custo Ryanair anunciou hoje o lançamento de uma "promoção de resgate" na rota Ponta Delgada - Lisboa, para atrair os passageiros afetados pela desistência da EasyJet a partir de outubro.



“Esta promoção de resgate já está à venda em Ryanair.com para viagens em outubro e novembro”, adianta uma nota da companhia aérea, informando que “as reservas devem ser efetuadas até à meia-noite de 29 março”.

Na semana passada o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, afirmou que a companhia aérea de baixo custo ia deixar de operar a rota Lisboa - Ponta Delgada no final de outubro, dois anos após ter iniciado a operação nos Açores, alegando que a transportadora “não conseguiu entrar no mercado com a oferta mínima de qualidade".

O secretário regional dos Transportes e Obras Públicas considerou, na altura, que o abandono da rota Lisboa-Ponta Delgada por parte da companhia aérea EasyJet “não é desejável”, mas salvaguardou que se está a operar num mercado aberto.

A companhia aérea de baixo custo Ryanair iniciou em 01 de abril de 2015 a sua operação para os Açores, instalando em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a sua quarta base em Portugal.

Atualmente, a Ryanair assegura duas ligações semanais da ilha Terceira para o Porto e quatro a partir do mesmo destino para Lisboa.

A partir de Ponta Delgada, a Ryanair garante duas ligações diárias para Lisboa e uma para o Porto, todos os dias da semana num total de 20 voos semanais que geram cerca de 400 mil clientes por ano.