Ryanair lança semana de promoções 'BLACK FRIDAY”

O primeiro dia começa com uma extraordinária promoção de Natal, com descontos até 15 quinze por cento em 500.000 lugares para viagens em Dezembro, que podem ser reservados até à meia-noite de hoje. Nos restantes dias, os interessados devem ir consultando as promoções no sítio online da companhia aérea (Ryanair.com)



De acordo com uma nota de imprensa, em adição à semana de promoções “Black Friday”, haverá ainda um desconto de 20 por cento em bagagem de porão.