Rui Vitória chama 21 jogadores para ‘clássico’ no Dragão

O treinador do Benfica, Rui Vitória, convocou hoje 21 jogadores para o jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira, em casa do FC Porto, com Keaton Parks, da equipa B, entre os eleitos.

A lista de 21 jogadores conta com dois regressos, o do defesa argentino Lisandro López e do avançado português Rafa, com os brasileiros Douglas e Gabriel Barbosa ausentes por opção.

Também de fora do ‘clássico’ estão o central Rúben Dias, que foi operado a uma apendicite aguda, e o médio brasileiro Filipe Augusto, a contas com um traumatismo no pé direito, segundo o boletim clínico das ‘águias’.

O FC Porto, primeiro classificado, com 32 pontos, recebe esta sexta-feira, às 20:30, o Benfica, terceiro, com 29, no Estádio do Dragão, para a 13ª jornada da I Liga, num encontro para o qual ainda não foi revelada a constituição da equipa de arbitragem.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Mile Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Lisandro López, Álex Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel e André Almeida.

- Médios: Ljubomir Fejsa, Andreas Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Franco Cervi, Rafa, Keaton Parks e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic.