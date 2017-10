Rui Silveira em 34.º no Europeu de Laser

Rui Silveira é o português mais bem classificado no Laser Standard do campeonato europeu da classe Laser, que está a ser disputado até domingo, ao largo de Barcelona

Após cinco regatas, o velejador do CN Horta ocupa o 34.º lugar, com 63 pontos. Um pouco mais abaixo está Eduardo Marques Santiago Sampaio (CN Cascais), em 48.º, enquanto Santiago Sampaio (CN Cascais) segue em 86.º.

No Laser Radial masculino, o melhor é Lourenço Mateus (CN Lisboa), em 30.º, com Miguel Rouxinol (CV Viana do Castelo) em 37.º e Bernardo Martins Loureiro (CN Cascais) em 40.º.

Já em Laser Radial feminino, o destaque vai para Catarina João (SAD), que é 75.ª. Federica Franchi, do mesmo clube, está três lugares mais abaixo.