Rui Massena marca início da Temporada Artística 2018

Rui Massena e o seu projeto paralelo, a Rui Massena Band, marcam o início da Temporada Artística 2018 com três concertos, em março, nas ilhas do Faial, São Miguel e Terceira, anuncia a Secretaria Regional da Educação e Cultura.

O primeiro concerto com Rui Massena tem lugar a 2 de março, pelas 21h30, no Teatro Faialense, tendo os bilhetes um custo de 12 euros.

No dia seguinte, já no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, a Rui Massena Band atua pelas 21h30 e os ingressos apresentam um custo associado de 12,50 euros.



O Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo é a última sala açoriana a acolher o concerto de Rui Massena, um espetáculo cujos bilhetes têm um custo de 12,50 euros para a zona central, 10 euros para as diagonais e 7,50 euros para as laterais.

Rui Massena, recorde-se, foi maestro e diretor artístico durante 12 anos da Orquestra Clássica da Madeira

Além disso, entre 2007 e 2009, foi maestro convidado principal da Orquestra Sinfónica de Roma, e, sublinhe-se, tornou-se o primeiro maestro português a dirigir na mítica sala Carnegie Hall, em Nova Iorque.