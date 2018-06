Rui Faria celebra 10 anos dedicados ao teatro e ao cinema com monólogo renovado

Rui Faria tem diversas peças de teatro escritas para os grupos teatrais FIGURINO e, mais especialmente, o grupo Teatro AJURPE,





Com o grupo de Teatro AJURPE, escreveu e representou peças nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Terceira, Pico e São Jorge; já em Portugal continental, as suas peças foram representadas em Barcelos e Aveiro.





Já escreveu outras peças teatro comemorativas, como a celebração dos 100 anos da República ou dos 60 anos de Emigração Açoriana para o Canadá.





No vídeo, já escreveu várias curtas metragens, duas delas premiadas, como foram o caso de "ANTONIO" e "JOANA". Também já escreveu e realizou vídeo promocionais para eventos e Instituições de Solidariedade Social.





Para celebrar esta efeméride, apresenta no próximo dia 9 junho às 21h30 no Teatro Ribeiragrandense o monólogo renovado "ANTONIO". Os bilhetes já estão à venda no Teatro Ribeiragrandense ou através do número 296 470 340.