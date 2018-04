Rui Costa terceiro na etapa e José Gonçalves 11.º na geral da Volta à Romandia

Rui Costa, que ascendeu ao 15.º lugar da classificação geral, concluiu a tirada, entre Friburgo e Delémont, na distância de 166,6 quilómetros, com o mesmo tempo do espanhol Omar Fraile, primeiro na linha de chegada, em 4:03.42 horas.

O compatriota José Gonçalves (Katusha-Alpecin) terminou a etapa no 26.º lugar, também com o mesmo tempo do vencedor, e ocupa agora o 11.º posto da geral, a 13 segundos do esloveno Primoz Roglic (04:09.16 horas).

Na quinta-feira o pelotão corre a segunda etapa da Volta à Romandia, entre Delémont e Yverdon-les-Bains, num percurso de 175,9 quilómetros.