Rui Cordeiro anuncia recandidatura à presidência do Santa Clara (vídeo)

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, anunciou esta sexta-feira a sua recandidatura à liderança do clube, atualmente na II Liga, mas com hipóteses de subir no final da época ao escalão máximo do futebol português.

"Temos consciência do trabalho feito", sustentou o dirigente, falando em conferência de imprensa em pleno relvado do estádio do Santa Clara, na ilha açoriana de São Miguel.

Quer o clube avance ou não para a I Liga de futebol, Rui Cordeiro diz querer um novo mandato à frente do Santa Clara para "prosseguir a consolidação financeira" do clube, manter a "aproximação" deste com os seus sócios e adeptos e lançar o projeto de uma academia de futebol dos Açores, com o desejável apoio da autarquia de Ponta Delgada e do Governo Regional.

"Não podemos perder a carruagem do futebol de formação", vincou o presidente do clube açoriano, que anuncia a sua intenção de lutar por um novo mandato nesta fase, a três jornadas do fim da época, e sem se saber se o Santa Clara consegue a promoção, por "não querer condicionar a candidatura ao sucesso desportivo" do clube.

O dirigente, que admitiu recentemente não concorrer a um novo mandato, diz ter sentido apoio familiar e "de dezenas, centenas de sócios" para se voltar a candidatar a líder do clube.

Rui Cordeiro é presidente do Santa Clara desde junho de 2015, e as eleições para a presidência do clube devem decorrer entre junho e julho.

A três jornadas do final da II Liga, o clube açoriano segue no terceiro lugar, com os mesmos 60 pontos da Académica, em segundo, e atrás do Nacional (64), com francas possibilidades de avançar rumo à I liga.

Este fim de semana o Santa Clara desloca-se ao terreno da Oliveirense, 13.ª classificada.

O Nacional, líder da II Liga, pode garantir este domingo o regresso à I Liga de futebol, um ano depois, e o estreante Real Massamá selar a ‘queda’ para onde estava em 2016/17, o Campeonato de Portugal.