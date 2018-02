Ruben Semedo em prisão preventiva sob acusação de tentativa de homicídio

Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, Ruben Semedo, de 23 anos, é ainda acusado dos crimes de sequestro, agressões, ameaças, tentativa de roubo e posse ilegal de arma.

Bebiano Gomes, advogado do jogador, disse à agência Lusa que foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, “com o fundamento de perigo de fuga”.

Segundo a mesma fonte, os advogados que estão a acompanhar o futebolista em Espanha vão recorrer da decisão.

O futebolista do Villarreal foi detido na terça-feira, permanecendo deste então no comando da Guarda Civil, em Patraix, de onde saiu hoje para ser ouvido em tribunal.

Ruben Semedo é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Segundo o queixoso, um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

O jogador, que ficará detido na penitenciária de Picassent, está envolvido noutros incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia.