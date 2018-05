Rúben Semedo continua em prisão após recurso rejeitado por tribunal

A Audiência Provincial de Valência rejeitou esta segunda-feira o recurso da defesa do futebolista Rúben Semedo, pelo que o português vai continuar em prisão preventiva, num caso em que é acusado de seis delitos.

O jogador de 23 anos, com quem o Villarreal suspendeu o contrato até que se conclua o processo, continuará preso enquanto decorre a investigação sobre os factos ocorridos em 11 de fevereiro, data em que terá agredido uma pessoa na sua residência, acompanhado por mais dois indivíduos.

Semedo é acusado de tentativa de homicídio, agressão, sequestro, posse de arma ilícita, roubo com violência e ameaças, sendo que a deliberação do tribunal confirma as decisões anteriores, sem possibilidade de novo recurso.