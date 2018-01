Ruben Semedo a contas com justiça espanhola por alegado incidente com pistola

O jornal espanhol 'Las Provincias' noticia que o jovem de 23 anos, transferido do Sporting para o Villarreal no verão de 2017, está a contas com a justiça, que investiga o seu envolvimento no incidente, numa altura em que estava de baixa, devido a lesão.

Ruben Semedo, que aguarda por julgamento, foi detido pelas autoridades, mas foi libertado horas depois, após prestar declarações.

A suposta pistola que o futebolista teria usado “não pôde ser localizada”, segundo fontes policiais, pelo que será difícil provar a sua utilização por parte do amadorense.

O Villarreal e o treinador Javier Calleja escusaram-se a reagir a esta situação, considerando tratar-se de um “assunto particular e pessoal”.

“Há uma investigação aberta e até que termine não vamos opinar”, justificou-se Calleja, reconhecendo que o clube estava já par da situação.

O clube diz que se pronunciará “quando terminarem as investigações e ações legais”.

Ruben Semedo está atualmente lesionado e só deve voltar à competição em algumas semanas.