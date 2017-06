Ruben Macedo eleito na lista de Ni Amorim para a direção da FPAK

O antigo piloto Ni Amorim é o novo presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), depois de vencer as eleições hoje realizadas, com 47 votos contra 44 de Manuel de Mello Breyner



Um dos vogais da nova direção da FPAK é o presidente do Pico Automóvel Clube, Ruben Macedo, que assim sucede a Carlos Martins Costa com representante dos Açores junto do organismo que tutela os ralis em Portugal.

Fernando Amorim, mais conhecido por Ni Amorim, será o quinto presidente da história da FPAK, que foi fundada em 1994 – sucedendo à Comissão Desportiva Nacional (CDN) como organismo federativo –, depois de César Torres, Vasconcelos Tavares, Luís Pinto de Freitas e de Manuel de Mello Breyner.

"É tempo de cerrar fileiras e colocar mãos à obra, porque há muito trabalho a fazer. Serei, podem ter a certeza, um presidente da FPAK de todos os associados, incluindo daqueles que não votaram em mim hoje, e conto com a colaboração de todos”, disse Ni Amorim, no culminar de um processo eleitoral em que foi muito crítico da presidência de Manuel de Mello Breyner.

Álvaro Portela, também antigo piloto, será o vice-presidente de Ni Amorim, numa direção que conta também com Camilo Figueiredo, Francisco Armando Reis Fidalgo, Francisco Mora, João Ferreira, João Rito, Pedro Calado e Rúben Macedo.

Ni Amorim venceu as eleições desta noite recolhendo um total de 47 votos, contra apenas 44 do recandidato Manuel Melo Breynner que nas suas listas contava com a presença de Carlos Costa Martins.