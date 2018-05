Rúben Dias é novidade nos eleitos de Portugal para o Mundial2018

O estreante central benfiquista Rúben Dias é a principal novidade na lista dos 23 eleitos de Portugal para a fase final do Mundial de futebol de 2018, que não inclui o ‘herói’ Éder nem Nani.

Autor do golo que deu a vitória na final do Europeu de 2016, Éder foi um dos preteridos do selecionador luso, Fernando Santos, em relação à lista de pré-selecionados, tal como Nani, que conta 112 jogos e 24 pela seleção ‘AA’.

Do lote de 35 anunciados na segunda-feira, saíram ainda Nélson Semedo e André Gomes (FC Barcelona), João Cancelo (Valência), Antunes (Getafe), Rolando (Marselha), Luís Neto (Fenerbahçe), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), Paulinho (Sporting de Braga) e Rony Lopes (Mónaco).

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no Grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).

- Defesas: Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pepe (Besiktas, Tur), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e William Carvalho (Sporting).

- Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).