Rúben Dias é novidade nos eleitos de Portugal para jogos com Egito e Holanda

O central benfiquista Rúben Dias é a grande novidade nos 25 convocados do selecionador português de futebol, Fernando Santos, para os encontros particulares com Egito (23 de março) e Holanda (26), marcados para a Suíça.

Além do jovem futebolista ‘encarnado’, que nunca tinha sido chamado à seleção ‘AA’, são novidades, em relação aos últimos jogos de qualificação, em outubro, os defesas João Cancelo, Rolando, Fábio Coentrão e Raphaël Guerreiro e os médios Rúben Neves, Adrien Silva e Manuel Fernandes.

Rolando foi chamado pela primeira vez na ‘era’ Fernando Santos, enquanto João Cancelo, Ruben Neves e Manuel Fernandes já tinham estados nos particulares com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, realizados em novembro.

No que respeita a baixas, destaque para as de Pepe, Nélson Semedo, Danilo Pereira e Renato Sanches, todos lesionados, bem como do ‘herói Éder, autor do golo que deu a Portugal o título europeu em 2016, na final com a França (1-0, após prolongamento).

O ‘duelo’ com o Egito está agendado para 23 de março, em Zurique, na Suíça, e o embate com a Holanda será três dias depois, em Genebra, igualmente em solo helvético.

Depois destes dos particulares, Portugal já tem agendados mais três, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 02 de junho, na Bélgica, e a 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

A 09 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde se estreia no Mundial2018 a 15 de junho, frente à Espanha. A 20, mede forças com Marrocos e a 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.

Lista dos 25 convocados.

- Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Beto (Göztepe, Tur) e Anthony Lopes (Lyon, Fra).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Bruno Alves (Glasgow Rangers, Esc), João Cancelo (Inter de Milão, Ita), Rolando (Marselha, Fra), Rúben Dias (Benfica), Fábio Coentrão (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: William Carvalho (Sporting), João Moutinho (Mónaco, Fra), André Gomes (FC Barcelona, Esp), João Mário (West Ham, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Adrien Silva (Leicester, Ing) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gelson Martins (Sporting), André Silva (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).