Nas ruas por onde a Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres vai passar, integrada na maior procissão dos Açores, já se enfeitam de flores a calçada e as varandas

Procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres sai este domingo, como é tradição, pelas 15h30, percorrendo o trajeto habitual pelas ruas de Ponta Delgada, passando por todas as igrejas e conventos da cidade. E, também como é tradição, enfeitam-se as ruas com tapetes de flores ou aparas de madeira coloridas.