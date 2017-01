"RSI com mais beneficiários no final de 2016" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Rendimento Social de Inserção chegou a 18.588 açorianos em dezembro passado, sendo os Açores a quarta região do país com maior número de beneficiários.



A manchete fotográfica noticia que o "PSD vai apresentar proposta para baixar o IVA nos Açores". "União Micaelense sagra-se campeão açoriano de juniores", "É preciso investir nos recreios das escolas", "Roedores são problema mas queixas são poucas" e "Faleceu ontem o líder do NELAG" constituem outros dos títulos de primeira página do Açoriano Oriental, que também titula que as "custas afastam pessoas dos tribunais", neste caso como chamada de capa para uma entrevista concedida pelo responsável da Ordem dos Advogados nos Açores, Elias Pereira.