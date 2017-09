RSI chega a mais de 210 mil pessoas em agosto com ligeira subida em comparação a julho

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) subiu ligeiramente entre julho e agosto, sendo o quarto aumento desde o início do ano, com mais de 210 mil pessoas a receberem esta prestação social.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), divulgados hoje, 210.419 pessoas receberam o RSI em agosto, mais 838 (0,39%) do que em julho, mas menos 6.127 do que em comparação com o período homólogo do ano passado.

O número de famílias a receber RSI teve evolução inversa, havendo uma diminuição tanto na comparação entre os meses de julho e agosto, como na comparação anual.

Os números do ISS mostram que em agosto houve 94.521 famílias a receberem esta prestação social, contra 94.687 no mês de julho, o que significa que houve menos 166 agregados familiares com direito ao RSI.

Olhando para o período homólogo, a quebra é de 3,6%, já que em agosto do ano passado havia 98.043 famílias e num ano 3.522 agregados deixaram de receber o RSI.

No que diz respeito à distribuição geográfica, a maior parte dos beneficiários concentra-se nos distritos do Porto (62.972), Lisboa (36.742) e Setúbal (18.876).

O mesmo acontece com as famílias, havendo 28.985 no Porto, 16.845 em Lisboa e 9.627 em Setúbal.

Em agosto, o valor médio por beneficiário foi de 111,87 euros, enquanto por família situou-se nos 254,14 euros.