Rouxinol Faduncho traz “Mais do Mesmo” à Ribeira Grande

Marco Horácio vai voltar a encarnar o papel de Rouxinol Faduncho num espetáculo a ter lugar no Teatro Ribeiragrandense, no próximo dia 28 de abril, a partir das 21h30, e que se encontra inserido em mais uma edição da Festa da Flor.

O humorista português traz à Ribeira Grande o espetáculo “Mais do Mesmo” que percorre sonoridades como o fado, jazz, bossa nova e rock.

Criado há sensivelmente doze anos pelo ator e humorista Marco Horácio, o alter-ego "Rouxinol Faduncho faz a sua estreia na Ribeira Grande na Festa da Flor e promete boa disposição e algumas das melhores versões dos grandes sucessos musicais que marcaram gerações", dá conta uma nota de imprensa da autarquia.

Os bilhetes têm um custo de dez euros e já se encontram à venda na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense, podendo ser adquiridos entre as 9h00 e as 17h00.