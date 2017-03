Ronda dos Quatro Caminhos lança "Sopas do Espírito Santo"

A Ronda dos Quatro Caminhos lançou o disco "Sopas do Espírito Santo", um novo trabalho dedicado à música tradicional dos Açores, com edição da Ocarina.



"É o 14º disco da carreira da Ronda, na continuação das últimas grandes produções editoriais - Terra de Abrigo e Tierra Alantre", anunciou o grupo.

Segundo a Ronda dos Quatro Caminhos, "o disco foi composto e pensado com base na Orquestra Regional Lira Açoriana, uma orquestra de instrumentos de sopro e percussão, que integra jovens músicos das bandas filarmónicas das várias ilhas e que participa em todos os temas, todos eles populares, com orquestrações dos músicos" do grupo.

"Além da orquestra, participam no disco vários coros polifónicos e músicos populares e eruditos de todas as ilhas do arquipélago, num total de mais de 300 músicos e cantores", acrescenta.