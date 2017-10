Ronaldo e mais quatro regressos na seleção lusa

O selecionador Fernando Santos operou cinco alterações no 'onze' titular que Portugal vai hoje apresentar frente à Suíça, em jogo da fase de qualificação para o Mundial2018 de futebol, com o esperado regresso de Cristiano Ronaldo.

No Estádio da Luz, depois de ter sido poupado na primeira parte frente a Andorra, Ronaldo vai voltar a fazer dupla com André Silva na frente de ataque da seleção nacional, numa equipa em que também regressam Cedric Soares e José Fonte, na defesa, e William Carvalho e João Moutinho, no meio campo.

Nelson Semedo, Luís Neto, Danilo, Ricardo Quaresma e Gelson Martins, que foram titulares em Andorra-a-Velha, foram todos excluídos pelo selecionador português.

Na baliza, como é habitual, vai estar Rui Patrício, que vai ter à sua frente uma defesa composta por Cedric, à direita, Eliseu, à esquerda, e Pepe e José Fonte como dupla de centrais.

No meio campo, William Carvalho vai ser o médio mais recuado, atrás de João Moutinho, enquanto João Mário e Bernardo Silva deverão aparecer nas alas.

Na frente, Cristiano Ronaldo e André Silva formam a dupla de ataque.

Destaque ainda para Pepe, que vai somar o seu 90.º jogo pela seleção nacional.

Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19:45 e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.