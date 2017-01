Romualdo Farias expõe "Impulsos" no Museu Municipal da Ribeira Grande

O Museu Municipal da Ribeira Grande recebe a partir do próximo dia 10 de fevereiro a exposição fotográfica "Impulsos", de Romualdo Farias, mostra que apresenta mais de uma dezena de fotografias do autor.



Segundo nota enviada à comunicação social, a inauguração está agendada para as 19.00 horas e a exposição fica patente até 6 de abril.

Romualdo Farias nasceu em 1978 e é natural da vila de Rabo de Peixe. Descobriu, em 2014, a paixão pela fotografia. Desde então, autodidata nesta arte, aprendeu técnicas em revistas da especialidade, na internet e em conversas com amigos fotógrafos.

Gosta de apreciar obras de vários artistas, áreas e estilos diferentes, de onde retira todo o tipo de influências. Na fotografia encontra uma forma de meditação e de comunicação.

Expões os seus trabalhos maioritariamente em galerias virtuais como o Olhares e o Fineart-Portugal. Em 2016 expôs, individualmente, algumas das suas obras no hospital do Divino Espírito Santo e na Casa de Chá Pés Verdes. No mesmo ano, a convite da editora Almalusa, participou na coleção de livros de fotografia “Olhar Português” com um volume da sua autoria intitulado “Pelas Janelas da Alma”.