Romarias quaresmais começam no sábado

As romarias quaresmais, na ilha de São Miguel, arrancam no sábado e, este ano, cerca de 2500 homens vão fazer parte da peregrinação cristã.

Esta que é uma das mais ancestrais manifestações de fé açoriana, vai estender-se até Quinta-Feira Santa e será vivenciada por 52 ranchos, alguns oriundos da diáspora e do continente português.

Conforma recorda uma nota de imprensa do Rancho da Candelária, que vai percorrer as estradas micaelenses, a partir do dia 17 de fevereiro, os romeiros de São Miguel "são grupos de católicos que, organizados em ranchos por localidades, se propõem visitar, durante o tempo da Quaresma, o maior número de igrejas e ermidas de São Miguel, cantando e rezando em todo o percurso".

"Todos os anos, e durante uma semana, grupos de homens dão a volta à ilha, trajando uma indumentária tradicional (xaile, lenço, saco para os alimentos, bordão e terço) em cumprimento de promessas ou numa jornada de meditação", acrescenta a mesma nota.