Roland Garros: Wawrinka eliminado na primeira ronda

O tenista suíço Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros em 2015 e finalista vencido no último ano, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio parisiense de terra batida, pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez.

Wawrinka, 23.º pré-designado e 30.º do ‘ranking’ mundial, perdeu com Garcia-Lopez, 67.º do mundo, por 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7-5) e 6-3, ao cabo de 3:34 horas de jogo, sendo, assim, afastado do segundo torneio do ‘Grand slam’.

O suíço, antigo número três mundial, foi operado duas vezes ao joelho no último ano e tenta desde então recuperar o seu melhor nível, embora esta temporada tenha apenas vencido quatro encontros e perdido seis.