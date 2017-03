Rodrigo Leão e Scott Matthew em concerto no Teatro Micaelense

Na sexta-feira, às 21h30, Rodrigo Leão e Scott Matthew sobem ao placo do Teatro Micaelense para apresentarem o álbum Life is Long.



Rodrigo Leão e Scott Matthew conheceram-se no decorrer das gravações do álbum A Montanha Mágica, editado pelo compositor português em 2011. Scott emprestou a sua extraordinária voz ao tema Terrible Dawn, que abriu caminho para a sua participação em alguns concertos em Portugal e Espanha. Ao longo da sua carreira, Rodrigo Leão tem aberto espaço no seu reportório para as canções, mas o tema Terrible Dawn, e mais tarde Incomplete, provaram a química especial entre os dois artistas. Um compositor português com os olhos postos no Mundo, um cantor australiano a viver em Nova Iorque: mundos distintos, mas que acabam por se interligar tão bem.

Apesar de agendas extremamente ocupadas, arranjaram tempo para colaborar um com o outro. Trocaram melodias e palavras e partilharam ideias que resultam agora num álbum em conjunto, Life is Long, no qual Rodrigo Leão se encarrega da composição e produção e Scott Matthew das letras, melodias e voz. Aqueles que já tiveram oportunidade de os ver ao vivo sabem como são especiais esses encontros, como a voz doce e profunda de Scott se liga perfeitamente às melodias e orquestrações de Rodrigo.

O concerto conta com o patrocínio do BPI.