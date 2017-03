Rodrigo Leão e Scott Matthew em concerto no Teatro Micaelense

Rodrigo Leão e Scott Matthew apresentaram no Teatro Micaelense o álbum 'Life is Long', nesta que é uma parceria com grande influência na música pop.





Concerto contou com temas instrumentais do artista português, bem como algum do trabalho em nome próprio do australiano Scott Matthew. Rodrigo Leão falou ao Açoriano Oriental acerca da mensagem subliminar em 'The Life is Long', e como surgiu a parceria entre os dois músicos.