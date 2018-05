'Roadshow Taste Azores' na cidade do Porto

No próximo domingo, o “Dia da Autonomia e do Divino Espírito Santo” vai ser assinalado na cidade do Porto com a realização de um almoço típico, animação cultural e a divulgação dos melhores produtos Marca Açores.

A iniciativa, explica uma nota de imprensa do executivo açoriano, está integrada no projeto 'Roadshow Taste Azores 2018' e "inclui um almoço com as tradicionais Sopas do Espírito Santo, que terá lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim".

O programa inclui também a atuação do músico açoriano Victor Castro e do humorista açoriano Luís Filipe Borges, além de uma apresentação de músicas tradicionais dos Açores, com Francisco Cymbron (violino), Daniela Duarte (soprano) e Leonor Sá (violoncelo).



A iniciativa parte da Vice-Presidência do Governo Regional e decorre em parceria com a Casa dos Açores do Norte e o Mercadinho dos Açores, a primeira e única loja Marca Açores na cidade do Porto.