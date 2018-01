Ritmos do Brasil regressam ao Carnaval de Vila Franca

O Açor Arena - Pavilhão Multiusos vai ser novamente palco do Vila Carnaval - Baile de Máscaras, que terá lugar no sábado, dia 10 de fevereiro, com inicio marcado para as 21h00.

O evento realiza-se pelo segundo ano consecutivo e a organização volta a apostar nos ritmos quentes brasileiros para animar todos aqueles que se decidam a marcar presença no Vila Carnaval.



Como tal, a festa vai fazer-se ao som da artista brasileira Fabi Lima e das bandas Doce Mel (Brasil) e Banda Larga.

Os bilhetes individuais estão disponíveis por dez euros numa primeira fase que é limitada a 750 bilhetes, passando depois a ter um custo de 12 euros. Por sua vez, os bilhetes-mesa (para oito pessoas) apresentam um custo associado de 160 euros.

As entradas individuais podem ser adquiridas em todos os postos CTT, Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Açor Arena, Bar Marina da Vila, Posto Galp Laranjeiras, Bar do União Micaelense, Casa da Rosa, Bar do Tójó, Mitólândia e 3 Bicas Pub.

Os bilhetes-mesa estão apenas disponíveis na Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, no Açor Arena e no Bar do União Micaelensa, informa a organização em nota de imprensa.