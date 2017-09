Rita Redshoes apresenta "Her" no Teatro Micaelense

No sábado, 30 de setembro, Rita Redshoes sobe ao palco do Teatro Micaelense para apresentar “Her”, o seu quarto álbum de estúdio, num concerto que conta com o patrocínio da NOS Açores.

Lançado em Novembro de 2016, “Her” contou com a produção de Victor Van Vugt, produtor do seminal disco de Nick Cave, "Murder Ballads" e do disco de Beth Orton, "Trailer Park”, vencedor do prestigiado Mercury Prize.

Rita Redshoes iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de escola, passou por inúmeros projetos musicais como autora e intérprete, onde tocou vários instrumentos e gravou vários discos (Atomic Bees, Photographs, Rebel Red Dog, David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv) e tem colaborado em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, também com discos editados nesta área.