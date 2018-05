Rio de Janeiro perde mais de 235 mil euros no turismo em 2017 devido à violência

Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os impactos negativos da violência durante 2017 levou a uma quebra do setor. A onda de violência, que assola o Rio desde os Jogos Olímpicos de 2016, agravou-se em 2017, tendo alcançado o seu pico este ano, o que levou o Presidente Michel Temer a decretar no passado dia 16 de fevereiro intervenção federal, o que concedeu ao exército o controlo da ordem pública. Segundo Fabio Bentes, chefe do departamento económico da CNC, o segmento de serviços, nomeadamente o turismo, ainda não conseguiu superar a crise económica que teve início em 2014. O responsável adiantou que, após uma queda de 6% das receitas no ano passado, o turismo deverá enfrentar uma nova redução este ano, na ordem dos 4%. De acordo com Bentes, desde 2015 até fevereiro último, a quebra das receitas do turismo no Brasil totaliza 157.000 milhões de reais (cerca de 43.611 milhões de dólares ou 36.997 milhões de euros) e as expectativas apontam para que a recuperação continue lenta". Ou seja, "a este ritmo, o setor turístico só vai poder superar a atual situação em 2020", concluiu o economista.