Rio Ave e Benfica empatam em Vila do Conde

Rio Ave e Benfica empataram hoje 1-1, em Vila do Conde, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e dividem a liderança da competição, com mais um ponto do que FC Porto e Sporting.

Os vila-condenses ganharam vantagem com um golo na própria baliza do defesa argentino Lisandro López, aos 61 minutos, mas os tetracampeões nacionais empataram, por Jonas, aos 67, na conversão de uma grande penalidade, naquele que foi o quinto golo do brasileiro.

Benfica e Rio Ave, que cederam os primeiros pontos na prova, lideram o campeonato, com 10 pontos, mais um do que FC Porto e Sporting que, no domingo, defrontam Sporting de Braga e Estoril-Praia, respetivamente.