Rio Ave afasta Benfica da Taça no prolongamento

O Rio Ave eliminou hoje o Benfica da Taça de Portugal em futebol, ao vencer os 'encarnados' por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da prova, disputado em Vila do Conde.

Num encontro de reviravoltas, adiantou-se o Benfica, detentor do troféu, por Jonas, aos 36 minutos, mas os vila-condenses deram a volta na etapa complementar, com golos de Lionn, aos 47, e de Ruben Ribeiro, aos 62, tendo Luisão, aos 86, obrigado a partida a ir a prolongamento.

No tempo extra, e com o Benfica reduzido a 10 devido a impedimento físico de Luisão, Guedes marcou o golo da vitória para a equipa de Vila do Conde, aos 94.