Ricardo Pereira, Danilo e Aboubakar ainda condicionados no FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, Ricardo realizou tratamento à lesão contraída no jogo com o Liverpool (0-5), Danilo efetuou tratamento e trabalho de ginásio e Aboubakar completou o treino condicionado com trabalho no ginásio.

O plantel portista volta a treinar pelas 11:00 horas de sábado, no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada. Pelas 12:30, o treinador Sérgio Conceição fará em conferência de imprensa a antevisão do jogo com os vila-condenses.

O líder FC Porto, com um jogo a menos e mais dois pontos do que o Benfica (segundo) e o Sporting (terceiro), recebe o Rio Ave (quinto), pelas 18:00 de domingo, numa partida referente à 23.ª jornada da I Liga.