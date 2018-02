Ricardo Moura vence Serras de Fafe e é o primeiro líder do nacional de ralis

O piloto açoriano Ricardo Moura (Ford Fiesta R5) venceu hoje o rali Serras de Fafe, primeira prova do Campeonato Nacional de Ralis (CNR), depois de uma luta animada com Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) ao longo da competição.

Ricardo Moura impôs-se a toda a concorrência no segundo dia de prova, mas sempre num animado duelo, praticamente ao segundo, com Miguel Barbosa, tal como havia acontecido no dia de sábado.

Neste segundo e último dia da prova, Moura venceu as duplas passagens por Montim e Ruivães/Confurco, enquanto Miguel Barbosa foi o mais rápido nas duas passagens por Gontim, mas, apesar de `forçar´ na última especial do dia, o piloto do Skoda foi incapaz de esbater a diferença de 1,7 segundos à entrada para Gontim 2, com os dois pilotos a registarem o mesmo tempo na especial.

A fechar o pódio ficou Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), com o piloto de Guimarães, vencedor do Serras de Fafe em 2017, a ficar a 1.42,4 minutos do vencedor. Meireles levou a melhor sobre José Pedro Fontes (Citroen DS3 R5), quarto classificado, enquanto o regressado Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) fechou o `top 5´.

O CNR segue agora para os Açores, onde se disputa a segunda prova, de 22 a 24 de março, o Azores Airlines Rallye, prova inaugural do FIA ERC e do Campeonato de Ralis dos Açores.