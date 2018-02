Ricardo Moura fecha primeiro dia do "Serras de Fafe" na segunda posição (FOTOS)

,O piloto micaelense (Ford Fiesta R5) está na segunda posição da primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis no final do primeiro dia, a 1:60 segundos de distância do líder Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5). Já o terceiro classificado é Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), a mais de 50 segundos. Quanto ao micaelense Ruben Rodrigues (Citröen DS3 R5) está na 14.ª posição. Já Sancho Eiró, navegador de Joaquim Alves (Ford Fiesta R5), segue dentro do top10. O rali termina este domingo, com as últimas seis classificativas.