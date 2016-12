Ricardo Moura é o primeiro líder da 57.ª edição do Rali Vinho Madeira

O piloto açoriano Ricardo Moura (Ford Fiesta RS) venceu hoje a super especial que marcou o arranque da 57.ª edição do Rali Vinho Madeira, e parte na sexta-feira para a estrada como líder da prova.



Disputada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, um percurso citadino com 2,18 quilómetros, Ricardo Moura fez o tempo de 1.39,6 minutos, menos cinco décimos de segundo do que Bruno Magalhães (Ford Fiesta RS), vencedor das duas últimas edições do rali, que foi o segundo classificado.

No terceiro lugar classificou-se o piloto Carlos Vieira, com o tempo de 1.40, minutos.

O rali prossegue na sexta-feira, já na estrada, com a disputa da primeira etapa, dividida por dez provas especiais de classificação. A prova termina no sábado, depois de os pilotos cumprirem mais oito 'classificativas'.

O forte calor, previsto para os dois dias de prova na estrada, deverá constituir adversidade para os pilotos, que terão de enfrentar temperaturas a rondar os 33 graus.