"Ribeira Quente recebe projeto experimental de aquacultura" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a Aquazor, sociedade na qual participa o Grupo Finançor, vai começar a testar produção de algas na Ribeira Quente, seguindo-se a Terceira e o Faial.

"Gasolina sobe dois cêntimos e regressa a valores de 2014" é a manchete fotográfica. "Cordeiro desmente ministro sobre as Lajes", "BEL vai apostar na produção de leite biológico", "Região quer reduzir gases poluentes até 40%", "Peditório assinala Dia Mundial dos Pobres" e "Moura confiante para o Rali do Algarve" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.