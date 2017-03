Ribeira Grande vai ter um plano estratégico baseado no surf

O concelho da Ribeira Grande, nos Açores, vai ter um plano estratégico para criar condições de investimento público e potenciar projetos privados com base no surf, disse à Lusa o presidente do município.



“Vamos, de uma forma concisa, definir um plano estratégico em volta do fenómeno do surf para nos auxiliar naquilo que são os investimentos públicos necessários para alavancar cada vez mais a notoriedade do concelho da Ribeira Grande”, declarou Alexandre Gaudêncio. O concelho da Ribeira Grande recebe há cerca de 10 anos provas de surf de âmbito internacional, tendo, em setembro de 2016, acolhido cerca de 600 atletas que participaram na etapa do circuito de qualificação masculino e feminino da World Surf League e no campeonato do mundo de surf júnior por equipas. O autarca referiu que o plano estratégico vai “caracterizar de forma bastante precisa o atual ponto de situação do surf no concelho”, tendo em conta a necessidade de especialização do turismo para responder ao sucesso da modalidade. Alexandre Gaudêncio destacou que a atividade do surf tem gerado investimento privado no concelho, como o hotel Santa Barbara Eco Beach Resort, um projeto desenvolvido “a pensar nesse nicho de mercado” e que alberga uma escola de surf. Tem também aumentado o alojamento local junto às zonas balneares onde o surf é praticado. “Alguns dos alojamentos locais fazem mesmo referência ao facto de estarem adaptados para receber, por exemplo, pranchas de surf ou outro tipo de equipamento de que quem vem praticar a modalidade necessita. Nota-se um acréscimo em volta deste fenómeno”, disse o autarca. Alexandre Gaudêncio está convicto de que o surf “pode ser muito positivo” para a atratividade do concelho, se for “bem agarrada esta oportunidade”, e entente que faz “todo o sentido que seja a autarquia a liderar este processo". O município açoriano anunciou, a 03 de março, que avançou com o registo da marca "Ribeira Grande - Capital do Surf" junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. "Pretendemos, com este registo, salvaguardar e preservar aquela que tem sido uma imagem de marca da Ribeira Grande que, ao longo dos anos, se tem afirmado como a capital do surf dos Açores”, afirmou Alexandre Gaudêncio.