Ribeira Grande palco de duas exposições caninas no fim de semana

Organizada pela Câmara da Ribeira Grande, a 16.ª exposição nacional vai apurar o campeão dos Açores e a 8.ª exposição internacional integra o calendário de qualificação, sendo ambas regidas pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internacionale (FCI) e do Clube Português de Canicultura (CPC).

A avaliação pelo júri decorrerá na tarde de sábado (exposição nacional) e na manhã de domingo (exposição internacional), realizando-se de seguida as respetivas entregas dos prémios nas mais diversas categorias a concurso.

Vão estar a concurso exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em livros de origens ou com registos iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela FCI.