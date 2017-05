Ribeira Grande investe 1,7 ME na requalificação da frente mar da cidade

A Câmara da Ribeira Grande, assina hoje o auto de consignação da empreitada de saneamento básico da frente mar da sede do concelho, investimento de 1,7 milhões de euros e "obra fundamental" para acabar com a poluição.



“Trata-se de uma obra que se prende com a requalificação da frente mar da cidade da Ribeira Grande e inclui uma ponte sobre a foz da ribeira e um sistema de recolha de águas residuais, além da proteção dos taludes que confinam com a foz da ribeira”, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Alexandre Gaudêncio.

O autarca social-democrata adiantou que “nesta empreitada está incluída a demolição de 20 moradias que foram sendo adquiridas ao longo deste mandato”, cuja compra custou cerca de dois milhões de euros.

“Para nós, esta obra é crucial e é das mais importantes deste mandato e dos últimos anos”, declarou Alexandre Gaudêncio, referindo que o investimento, “ao prever a travessia e, também, uma requalificação urbana”, visa “virar a cidade para o mar e aproveitar o potencial da sua zona ribeirinha”.

Segundo o presidente da câmara, que se recandidata a um novo mandato nas eleições autárquicas de 01 de outubro, “um dos principais problemas da cidade da Ribeira Grande, a segunda mais populosa da ilha de São Miguel, é a baixa taxa de execução de saneamento básico”.

“Apenas 45% da cidade tem saneamento básico, o que é uma percentagem muito aquém do necessário”, reconheceu.

Nesse sentido, o autarca destacou que “esta obra é fundamental, não só para aumentar a taxa de cobertura do saneamento básico, mas, acima de tudo, para acabar com a poluição, quer na zona da ribeira, quer na praia do Monte Verde, que é uma das praias que se pretende requalificar no âmbito desta intervenção e criar mais uma zona balnear a curto prazo”.

A empreitada tem um prazo de execução de um ano e para a sua concretização o município contraiu um empréstimo bancário, mas Alexandre Gaudêncio prevê que a obra possa ter um financiamento comunitário até 85% ao abrigo do Plano Integrado de Regeneração Urbana.

O autarca disse ainda que o objetivo do município é duplicar a cobertura do saneamento básico na cidade, um projeto que pode demorar até quatro anos.

“A câmara tem um estudo para ligar todo o saneamento básico da cidade à estação de tratamento de águas residuais de Rabo de Peixe, um trabalho estratégico para limpar toda a costa da cidade no âmbito das águas residuais”, explicou Alexandre Gaudêncio, referindo que este investimento pode atingir os três milhões de euros.