Ribeira Grande com programa variado para assinalar Dia dos Museus

O objetivo, explica a autarquia num comunicado de imprensa, é "o de continuar a dar a conhecer os museus do concelho à comunidade em geral e aos visitantes".

Assim, na sexta-feira, às 14.30 horas, será inaugurada a exposição “Reviver Memórias”, patente na Casa do Arcano, enquanto que, às 20.30 horas, no Museu Vivo do Franciscanismo, terá lugar o concerto de inauguração do órgão histórico.

O dia 19 será dedicado à Noite Europeia dos Museus e neste dia os museus da Ribeira Grande estarão abertos das 18.00 às 22.30 horas (entrada gratuita). Às 18.30 horas, no Museu da Emigração Açoreana, será inaugurada a exposição “65 anos de emigração para o Canadá.”

Mais tarde, pelas 19.30 horas, o Museu Municipal acolhe a exposição de pintura “Sirius: a expressão da admiração”, seguida da atuação do grupo de fados da Universidade dos Açores