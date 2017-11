Reunião extraordinária do Conselho do Governo dos Açores hoje com emprego na agenda

O Conselho do Governo dos Açores reúne-se hoje extraordinariamente, para criar novas medidas de emprego e reforçar a ação nas remunerações e da precariedade, o que sucede pela segunda vez desde que Vasco Cordeiro é chefe do executivo regional.

O anúncio da convocação de um Conselho do Governo extraordinário foi feito por Vasco Cordeiro a 08 de novembro, quando foi conhecido que os Açores registaram no terceiro trimestre do ano uma taxa de desemprego de 8,2%, a mais baixa desde 2011.

Na ocasião, Vasco Cordeiro reconheceu, contudo, que a taxa anunciada pelo Instituto Nacional de Estatística “significa que ainda há açorianos desempregados e, desse ponto de vista”, há a necessidade de “tomar medidas, de construir soluções que, da mesma forma que ajudaram a criar emprego”, também continuem a ajudar a diminuir a taxa de desemprego.

O presidente do Governo Regional apontou que nestas matérias há questões como a “precariedade e a qualidade do emprego” e a “remuneração do emprego”, informando que a reunião extraordinária é especificamente dirigida à análise e aprovação de medidas” no sentido de reforçar a ação do executivo açoriano “para criar, ainda, mais emprego” e trabalhar nas componentes da precariedade e da remuneração.

O Conselho do Governo começa às 14:30 locais (mais uma hora em Lisboa), no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

Desde que Vasco Cordeiro é chefe do executivo açoriano dos Açores, 06 de novembro de 2012, este é a segunda reunião extraordinária do Conselho do Governo.

A primeira, dedicada à criação de emprego e competitividade empresarial, realizou-se a 17 de dezembro daquele ano e resultou no anúncio de 60 medidas.