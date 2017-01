Reunião do Conselho de Concertação Estratégica é momento importante

O presidente do Governo Regional dos Açores, que preside sexta-feira ao Conselho Regional de Concertação Estratégica, considerou que se trata de um "momento importante, de diálogo e receção de contributos" para documentos estruturais para a região.



"Considero bastante importante esta reunião porque, para além de todo o esforço de diálogo e auscultação que houve em relação aos parceiros sociais e partidos políticos nas semanas mais recentes (...) este órgão possibilita estas a entidades darem contributos para os documentos", afirmou Vasco Cordeiro, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Na primeira reunião da presente legislatura do Conselho Regional de Concertação Estratégica serão apresentadas as antepropostas de Orientações de Médio Prazo 2017-2020 e de Plano Regional para 2017.

O chefe do executivo açoriano precisou que na sexta-feira é apenas o momento de apresentar os documentos ao membros integrantes, uma vez que "haverá um período [limite] que os conselheiros podem, se entenderem, apresentar contributos".

O Conselho Regional de Concertação Estratégica integra representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos setores das pescas e da agricultura, das autarquias locais e das instituições particulares de solidariedade social.

Aquele órgão de consulta integra, ainda, associações de defesa do consumidor, de defesa do ambiente, da área da igualdade de oportunidades e da Universidade dos Açores, além dos representantes dos Açores no Conselho Económico e Social e três personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência deste Conselho.