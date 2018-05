Reunião da Comissão Bilateral “construtiva” em relação ao processo da descontaminação

No final reunião que, entre outros pontos da agenda, incluiu a análise das matérias relativas ao processo da Base das Lajes, o Presidente do Governo adiantou que, segundo estas informações, os norte-americanos avançaram com intervenções em mais locais que já estavam sinalizados como necessitando dessa intervenção.

“Até agora, esta intervenção fixava-se, fundamentalmente, em dois locais – South Tank Farm e Porta de Armas -, e o facto é que, de acordo com a informação que foi fornecida pelos Estados Unidos, há ações de descontaminação planeadas ou em curso em mais oito locais” na ilha Terceira, referiu.

Além disso, nesta reunião da Comissão Bilateral foram prestadas informações que, segundo a parte norte-americana, indiciam uma melhoria de resultados nos dois locais que já tinham sido intervencionados.

“A forma como o Governo dos Açores encara estes dados é muito simples: estas ações vão no bom sentido, constituem medidas concretas e mensuráveis que há muito vínhamos reclamando. No entanto, consideramos necessário que toda a informação fornecida pelos Estados Unidos, quer em termos de intervenção em novos locais, quer em termos de resultados que indiciam uma melhoria da situação que já existe, tem de ser comprovada do ponto de vista técnico e científico”, frisou Vasco Cordeiro.

De acordo com o Presidente do Governo, esta comprovação, nuns casos, já está a ser feita e, noutros casos, vai ser assegurada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, só após esta validação, é que o Executivo Açoriano aceitará, ou não, os dados agora fornecidos.

“Há ainda muito trabalho para ser feito, mas, no seguimento da declaração que tive oportunidade de fazer em dezembro, após a reunião da Bilateral de Lisboa, o facto é que estes são passos concretos, visíveis, suscetíveis de confirmação e que acontecem dentro do prazo fixado, dentro dos seis meses, e que vão no sentido de uma abordagem mais efetiva e concreta na questão da descontaminação”, afirmou o Presidente do Governo.

Relativamente à questão laboral, em que existiam alguns rumores que estavam suscitar alguma preocupação, o Presidente do Governo adiantou que, da parte dos Estados Unidos, foi dada a garantia formal que não está planeada nenhuma reestruturação na Base das Lajes neste domínio.

Realçando que outro aspeto importante tem a ver com a informação pública deste processo, Vasco Cordeiro teve a oportunidade de salientar nesta reunião a necessidade de haver uma melhor informação da parte dos Estados Unidos, dando nota pública daquilo que está a ser feito.

“Da nossa parte, do Governo dos Açores, estamos a planear uma sessão pública que permita, também face a estes novos dados que foram colocados em cima da mesa por parte dos Estados Unidos, fazer um ponto de situação, desde logo, quanto à questão ambiental, mas não só”, anunciou.