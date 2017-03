Retomadas ligações aéreas com as Flores canceladas devido ao mau tempo

A SATA retomou as ligações com as Flores, ilha que estava sem voos desde segunda-feira devido às condições meteorológicas, disse fonte da companhia.



O porta-voz da SATA, António Portugal, disse à agência Lusa que a companhia, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas do arquipélago, já realizou hoje um voo para as Flores e, durante a tarde, "tem programadas mais duas ligações" para aquela ilha do grupo ocidental do arquipélago. António Portugal adiantou ainda que, devido ao mau tempo, 244 passageiros ficaram sem ligação para a ilha das Flores desde segunda-feira.