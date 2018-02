Residentes vão ter entrada gratuita nos centros ambientais da Região

Marta Guerreiro, que falava durante uma visita ao Monumento Natural da Caldeira Velha, destinada a assinalar a conclusão das obras de beneficiação, adiantou que esta medida será aplicada já a partir de sábado, naquele espaço natural na Ribeira Grande e generalizada a todos os centros ambientais e áreas protegidas dos Açores a partir de 1 de abril, sendo a validação da residência realizada através do Cartão de Cidadão.

“Acreditamos que o modelo de desenvolvimento turístico alicerçado em critérios de sustentabilidade tem que privilegiar as pessoas, devendo, por isso, haver um equilíbrio entre as vantagens de quem nos vista e as vantagens de quem cá está”, sustentou a secretária regional, citada por uma nota de imprensa do executivo açoriano.



O Monumento Natural da Caldeira Velha reabre ao público sábado, 10 de fevereiro, com um novo modelo de gestão e uma nova equipa, depois de concluídas várias obras de beneficiação.

Como tal, “passará a haver um limite de 250 pessoas em simultâneo, com um limite máximo de duas horas para a visitação”, sinalizou a governante, dando ainda nota que, em relação aos preços, é possível adquirir bilhetes para “visitação simples, apenas para visita ao monumento natural, por três euros, ou para visitação completa, que inclui visita e banhos, por oito euros, com descontos para famílias, crianças, seniores e jovens”.

Para o controlo de entradas, Marta Guerreiro afirmou que um sensor já instalado na entrada do espaço permitirá identificar, a cada momento, o número de visitantes que estão na Caldeira Velha, sendo que, “a partir do momento em que esta informação ficar disponibilizada no site dos parques naturais, quem pretender deslocar-se à Caldeira Velha conseguirá perceber, naquele momento, como estará a sua ocupação”.