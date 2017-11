Resgate médico de passageiro de navio de cruzeiro

A Marinha Portuguesa revelou que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) coordenou, desde as 10h33 do dia 1 de novembro, uma operação de resgate médico de um passageiro britânico de 64 anos com suspeita de enfarte que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro "Independence of the Seas".

De acordo com nota enviada à comunicaçao tratou-se de uma operação coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Capitania de Angra do Heroísmo e o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar).

​O navio de passageiros, com bandeira das Bahamas, encontrava-se a navegar a cerca de 4,5 milhas náuticas (9 Km) a Noroeste da ilha da Terceira, Açores.

Para se proceder à evacuação, o navio de passageiros foi divergido para a zona do porto das Pipas em Angra do Heroísmo, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado na marina do porto das Pipas pelas 13h00 do dia 1 novembro .

O paciente foi posteriormente transportado por uma ambulância do SRPCBA para o Hospital Santo Espírito na ilha Terceira.

Estiveram envolvidos nesta operação a Marinha, através do MRCC Delgada, a Capitania de Angra do Heroísmo, Policia Marítima e ainda uma ambulância do SRPCA.