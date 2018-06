Resgate de tripulante de veleiro francês que navegava a nordeste da ilha Terceira

A Marinha resgatou, na madrugada do passado dia 18 junho, um de dois tripulantes do veleiro francês “Earendil of Batz”, que navegava a cerca de 440 milhas náuticas a nordeste da ilha Terceira.





De acordo com nota do Comando da Zona Marítima dos Açores, através do centro de busca e salvamento marítimo francês de Gris-Nez foi obtida a informação de que o comandante do veleiro, de 64 anos, tinha sofrido um acidente do qual terá resultado múltiplas fraturas na perna esquerda

Dada a necessidade de evacuação médica, foi desviado para o local o navio hospital espanhol “Juan de La Cosa”, que se encontrava a navegar a cerca de 100 milhas náuticas a sul do veleiro francês, tendo sido também ativado o helicóptero da Força Aérea Portuguesa, EH-101, que transportou o skipper do veleiro para o Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. O estado de saúde do comandante do veleiro está estável, refere o comunicado do Comando da Zona Marítima dos Açores.

Esta operação da Marinha contou também com a colaboração do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar.