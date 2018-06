As mais lidas

Investimento de 13 milhões de euros inclui a demolição das galerias comerciais inacabadas e a construção de um hotel de quatro estrelas acrescenta o jornal. "Delegado de Saúde mandou fechar cozinha da Aurora Social por falta de condições", Número de alunos a realizar exames nacionais baixou nos últimos dois anos", "Sinaga vende terreno mas mantém património", "Morreu o médico e ex-autarca António Cordeiro" e "Voluntários recolhem 50 sacos de lixo na praia de Santa Iria" são outros destaques desta edição. No desporto, tem chamada na Primeira Página José Paula que conduzirá um Peugeot 208 T16 no Rali de Santa Maria.

"Requalificação da Calheta Pêro de Teive concluída no verão de 2020" é a manchete desta quinta-feira do Açoriano Oriental

