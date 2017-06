Representante da República da Madeira defende conclusão da revisão do Estatuto da Região

O Representante da República na Madeira, juiz conselheiro Ireneu Barreto, considerou hoje que a conclusão da revisão do Estatuto Político-Administrativo do arquipélago será importante para "sedimentar a arquitetura das relações com os órgãos centrais da República".



Ao discursar na cerimónia de entrega de condecorações, por delegação do Presidente da República, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Palácio de São Lourenço, no Funchal, Ireneu Barreto considerou "muito importante" a conclusão da revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira.

"Sem aporias que a desvirtuem, a revisão do Estatuto Político Administrativo permitirá, certamente, não apenas melhorar a autonomia político-legislativa da nossa Região, mas também sedimentar a arquitetura das relações com os órgãos centrais da República", declarou.

Para o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, "tais relações, que podem hoje dizer-se sãs e transparentes, devem ser reforçadas, porque são essenciais para o aprofundamento da autonomia".

O Representante falou ainda da Europa e das suas incertezas como o ‘Brexit’, da importância das autarquias em ano de eleições e da diáspora salientando ser "imperioso" manifestar solidariedade para com "os conterrâneos que residem em Estados que atravessam momentos difíceis, confrontados com a intolerância, a xenofobia, o terrorismo, a crise das instituições, a instabilidade política e social", e cuja situação, observou, deve ser acompanhada "com toda a atenção e cuidado".

"Neste dia 10 de junho, foram condecoradas pelo senhor Presidente da República, sob minha proposta - a proposta só a mim responsabiliza, mas quero agradecer a colaboração que recebi do senhor Presidente do Governo Regional -, duas individualidades e uma associação, que se destacaram pelos seus feitos e contributos para uma sociedade melhor", referiu.

A cardiologista Maria Isabel Saraiva de Moura Mendonça (grau de Comendador da Ordem do Mérito), o padre João Vieira (grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública) e a Associação de Futebol da Madeira (com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito) foram os agraciados do 10 de junho de 2017 na região.

O Representante da República presidiu ainda à cerimónia de homenagem às Comunidades Portuguesas junto ao "Monumento ao Emigrante Madeirense".